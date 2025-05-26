Семьям погибших в зоне СВО бойцам из Балашихи вручили ордена Мужества

Торжественная церемония вручения орденов Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении долга, состоялась 26 мая в Балашихе. Мероприятие, в котором приняли участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров, стало символом глубокого уважения к подвигам героев, отдавших жизнь за Родину.

В церемонии участвовали Герой России Сергей Лысюк, военнослужащие дивизии имени Феликса Дзержинского, представители местных предприятий, волонтеры и близкие погибших. Ордена Мужества вручили семьям Павла Кочергина, Николая Никулина, Дениса Пономарева и Максима Куликова. Родные Николая Перепелкина получили медаль «Участника специальной военной операции».

«Мы чтим память героев, их подвиг вдохновляет нас. Сегодня мы говорили с их семьями, чтобы понять, как можем поддержать их в это непростое время», — отметил Игорь Брынцалов.

Сергей Юров подчеркнул, что имена героев навсегда останутся в истории страны и Балашихи.

Особое внимание уделили волонтерам и предпринимателям, которые помогают собирать гуманитарную помощь и обеспечивать зону боевых действий необходимым оборудованием. Им вручили благодарственные знаки за их вклад в общее дело. Представители администрации и фонда «Защитники Отечества» обсудили с семьями меры поддержки, включая выплаты, льготы и мемориальные инициативы.