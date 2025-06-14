Семьям погибших участников СВО вручили в Чехове ордена Мужества

Девять бойцов специальной военной операции из Чехова посмертно награждены орденами Мужества, знаки передали их родственникам. Глава муниципального округа Михаил Собакин выразил семьям погибших слова соболезнования и благодарности.

Он подчеркнул, что подвиг военнослужащих навсегда останется в истории не только Чехова, но и всей страны.

«Их имена навечно вписаны в историю России и муниципального округа Чехов. Мы никогда не забудем их жертву, их отвагу, их вклад в наше общее будущее. Память о них будет жить в наших сердцах и передаваться из поколения в поколение», — подчеркнул Михаил Собакин.

Государственными знаками отличия отметили девять участников специальной военной операции: рядового Виталия Максунова, лейтенанта Евгения Абрамешина, рядового Алексея Макляка, рядового Константина Поспелова, рядового Олега Нестратова, старшего прапорщика Александра Агафонова, рядового Андрея Подоляна, рядового Вадима Волкова, рядового Ивана Сергеева. Ордена Мужества передали родителям, женам, сестрам и детям защитников.