Семьям погибших участников СВО вручили награды в Павловском Посаде

День особой скорби и глубокого уважения прошел 12 ноября. В торжественной обстановке и новом формате здесь впервые вручили награды семьям военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач.

Государственную награду вручили по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина — это высочайшая оценка мужества защитников.

Павлово-Посадский округ — большая и крепкая семья. Когда ребята уходили на передовую, они знали, что за их спинами — родные дома, семьи, Родина. Они стояли до конца, защищая каждого из нас.

Нет в мире таких наград, которые могли бы хоть немного утешить горе матерей, жен и детей. Администрация округа, депутаты, волонтеры и каждый житель сделают все возможное, чтобы семьи чувствовали заботу и поддержку.

Жизни защитников оборвались, но их подвиг бессмертен. Они остались в строю и навсегда вписаны в героическую летопись Отечества и округа.