Семьям погибших на СВО бойцов вручили госнаграды в Солнечногорске

В центре Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске прошло торжественное вручение государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга. Мероприятие приурочили ко Дню Государственного флага России.

Орден Мужества и Медаль Суворова семьям героев передали глава городского округа Константин Михальков и военный комиссар округа Олег Слабоспицкий. С родственниками также пообщались руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля и координатор фонда «Защитники Отечества» Алексей Михайлов, обсудив вопросы оказания поддержки.

«В День Государственного флага России мы почтили память самых мужественных из наших сыновей, супругов и отцов. Тех, кто проявил высшую степень героизма и самопожертвования, выполняя свой долг. Их нет с нами, но их подвиг навсегда останется в истории страны, округа и в сердцах каждого из нас», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что в центре Ассоциации ветеранов СВО участникам спецоперации и их семьям оказывают юридическую помощь, проводят консультации с психологом, помогают с бытовыми вопросами, трудоустройством и адаптацией.