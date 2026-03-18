Семьям погибших героев СВО вручили награды в Чехове

17 марта прошло вручение государственных наград семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Ордена и медали передали близким руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с военным комиссаром Виктором Кочергиным.

Указом президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, орденом Мужества награжден младший сержант Игорь Иванкин, который погиб 23 марта 2025 года. Награду вручили его супруге и детям.

Еще два ордена передали матери и вдове младшего сержанта Ивана Фадеева, а также сыну Андрея Курмашева.

Медаль «За отвагу», присвоенную рядовому Алексею Никишину, вручили его матери. Той же награды удостоен рядовой Анатолий Марьян. Медаль передали его супруге. Медаль «Суворова» вручили матери рядового Алексея Сухарева.

«Низко кланяюсь им и выражаю слова соболезнования. Награды навсегда останутся немыми свидетелями их беззаветного подвига и символом нашей гордости. Мы обязательно приложим все силы, чтобы окружить семьи заботой и вниманием и в любой момент оказать необходимую помощь. Вечная слава нашим героям!» — сказал Михаил Собакин.