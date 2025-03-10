Семьям бойцов СВО в Лосино-Петровском вручили подарки к 8 Марта

Члены местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский, молодогвардейцы и волонтеры в Международный женский день навестили семьи участников специальной военной операции. Супругам бойцов вручили подарки.

Семьи защитников навестили исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин, депутат Совета депутатов муниципалитета Гузаль Данилова, «Волонтеры Подмосковья» и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Куратор партийного проекта «Женское Движение Единой России» Вера Алексеева отметила, что в это непростое время важно поддерживать родных героев, находящихся на передовой.

«Каждый из вас — это не просто жена или мать, вы — опора и надежда для ваших близких», — подчеркнула она.

Гузель Данилова также отметила, что члены партии «Единая Россия» и волонтеры всегда готовы прийти на помощь семьям бойцов специальной военной операции.

«Если у вас есть какие-то просьбы или нужды, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь для того, чтобы поддерживать вас и быть на связи», — сказала она.