Семьям бойцов СВО оказали юридическую помощь в Солнечногорске

Очередная встреча с близкими военнослужащих прошла в центре Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Семьи бойцов спрашивали о работе судебных приставов, льготном питании в школах и правилах поиска пропавших без вести.

С этими вопросами семьям помогали советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова, координатор Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Ольга Гаврилюк, начальник Окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян, адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Хортов, координатор фонда «Защитники Отечества» Алексей Михайлов, член Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Андрей Бакланов.

«Каждый случай даже при возможной внешней схожести — индивидуален. Мы максимально включаемся в историю, проблему каждого человека и делаем все возможное, чтобы помочь. Даже в тех вопросах, которые находятся в компетенции других структур, мы выступаем связующим звеном и разбираем пошагово порядок действий», — сказала Виктория Куракова.

Вся помощь и консультации предоставляются бесплатно. Адвокат Алексей Хортов отметил, что юристы дают советы, готовят различные документы и при необходимости защищают интересы граждан в судах.

«На данном приеме по юридическим вопросам обратились трое жителей Солнечногорска. Мы стараемся оказать помощь каждому. Считаем за честь помогать нашим бойцам и членам их семей. В целом к нам приходят про различным вопросам: ЖКХ, оформления льгот, исполнительного производства», — прокомментировал Алексей Хортов.

Консультации проводятся каждую неделю. Получить поддержку можно на первом этаже здания торгового центра «Солнечный» по адресу: улица Красная, дом 22а.