Семья попала под обстрел в Донецке, пожилая женщина погибла
Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ один человек погиб, четверо ранены
Один человек погиб и четверо получили ранения в результате удара ВСУ в Петровском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
ЧП произошло в районе остановки общественного транспорта «Боржомная».
«При атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья», — рассказал глава региона.
Ранения получили 42-летний мужчина, женщина 40 лет и их 20-летний сын. Погибла 68-летняя бабушка. Также ранения получила женщина 1965-го года рождения.
Всем выжившим при ударе украинских боевиков оказывают медицинскую помощь.
Пушилин отметил, что ВСУ применили реактивную артиллерию (РСЗО БМ-21 «Град»), ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные БПЛА. Всего Украина выпустила более 85 боеприпасов.
В результате атаки повреждения получили восемь домов в Петровском районе и школу в Кировском районе Донецка.
Ранее стало известно, что выпущенная ВСУ ракета попала в здание школы в Петровском районе Донецка