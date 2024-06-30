Семья попала под обстрел в Донецке, пожилая женщина погибла

Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ один человек погиб, четверо ранены

Фото: РИА «Новости»

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате удара ВСУ в Петровском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ЧП произошло в районе остановки общественного транспорта «Боржомная».

«При атаке из ствольной артиллерии под обстрел попала семья», — рассказал глава региона.

Ранения получили 42-летний мужчина, женщина 40 лет и их 20-летний сын. Погибла 68-летняя бабушка. Также ранения получила женщина 1965-го года рождения.

Всем выжившим при ударе украинских боевиков оказывают медицинскую помощь.

Пушилин отметил, что ВСУ применили реактивную артиллерию (РСЗО БМ-21 «Град»), ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные БПЛА. Всего Украина выпустила более 85 боеприпасов.

В результате атаки повреждения получили восемь домов в Петровском районе и школу в Кировском районе Донецка.

Ранее стало известно, что выпущенная ВСУ ракета попала в здание школы в Петровском районе Донецка

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