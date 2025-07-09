Семья из Старой Купавны победила в кулинарном конкурсе «Папа может»

В арт-отеле «Пушкино» прошел кулинарный конкурс-поединок «Папа может!». Участниками конкурса стали три семьи: Виктор Шерстнев из Старой Купавны, Игорь Какушкин из Фрязина и Михаил Бобнев из Домодедова. Все трое — участники боевых действий, инвалиды-колясочники, награжденные государственными наградами за мужество и отвагу.

Каждый из них пришел на конкурс с семьей — женами и детьми. Вместе они закупали продукты, готовили блюда и с душой презентовали свои кулинарные шедевры жюри.

Цель мероприятия — показать, что активная и полноценная жизнь возможна вне зависимости от обстоятельств. Главные герои конкурса — отцы, участники СВО, которые, несмотря на полученные травмы и инвалидность, остаются сильной опорой своим семьям, продолжают жить активно, делиться опытом и проводить время с близкими.

Конкурс завершился праздничным награждением и вручением памятных призов от партнеров, в числе которых — российский бренд спортивной одежды PutinTeam Russia. Победителем стала семья Виктора Шерстнева — их блюдо покорило жюри своей простотой и душевной подачей.

Состязание провела Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в рамках проекта «Жить активно». Проект реализуют при поддержке гранта для некоммерческих организаций Московской области и Фонда президентских грантов.