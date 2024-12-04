Семья из Подмосковья получила награду в номинации «Памяти сына-героя»

Семья Назыровых из Московской области получила награду в категории «Памяти сына-героя» на торжественной церемонии вручения премии «Семья Защитников Отечества», состоявшейся 3 декабря в Детском музыкальном театре юного актера. Мероприятие организовал фонд «Защитники Отечества».

Статс-секретарь и заместитель Министра обороны России Анна Цивилева подчеркнула важность проекта «Наша Семья — Наша Победа», который фонд инициировал в Год семьи, объявленный президентом России. Проект стартовал 1 июня 2024 года, и в течение шести месяцев его филиалы публиковали в своих аккаунтах и на телевидении истории о семьях героев, которые служат примером мужества и преданности Родине.

Цивилева отметила, что сегодняшняя церемония подводит итоги проекта, и добавила, что в рамках награждения чествовали семьи, которые ведут активную общественную жизнь и сохраняют память о подвигах своих предков.

В конкурсе участвовали семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны, а награды вручили в 10 номинациях, включая «Защита Отечества — дело семейное» и «Военная династия».

Многодетная семья Назыровых стала победителем в номинации «Памяти сына-героя». Роман и Евгения Назыровы пишут о своем старшем сыне Андрее, который закончил Московский Политехнический университет по специальности «Журналист» и обладал черным поясом по кудо. Он погиб 28 марта 2022 года во время выполнения служебного долга, посмертно его наградили орденом Мужества.

Роман Назыров отметил, что в стране наблюдается возвращение к традиционным ценностям, и семья старается донести это до общества.

«Также мы хотим поблагодарить фонд за поддержку, которую он оказывает и нашему фонду, и нашей семье, всем ветеранам СВО, всем нашим гражданам», — добавил Роман Назыров.