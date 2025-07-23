Семья из Балашихи заняла четвертое место на региональном этапе «Зарницы»

Семья Андрея Оськина, члена Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Балашихе, приняла участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница — 2025». Команда представила городской округ Балашиха на высоком уровне, заняв четвертое место среди участников из 16 городов Московской области и войдя в пятерку лучших.

Соревнования проходили на специально оборудованной площадке и включали комплекс заданий, направленных на проверку огневой, физической и тактической подготовки участников. В программу вошли стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, работа в лазерном тире, а также оказание первой медицинской помощи.

Кроме того, участникам предстояло преодолеть полосу препятствий, пройти альпинистскую переправу, выполнить задания с использованием навигационных приборов, расшифровать шифрованные сообщения и «взломать вражескую базу» в рамках игровой ситуации.

Мероприятие состоялось при участии заместителя министра обороны Российской Федерации, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, а также представителей правительства Московской области, что подчеркивает значимость и высокий статус игры.

Военно-патриотическая игра «Семейная Зарница» организована Подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества» и направлена на сплочение поколений, воспитание уважительного отношения к истории страны и формирование патриотического сознания у молодежи и семей.

Участие семьи Андрея Оськина в столь масштабном и значимом событии стало ярким примером активной гражданской позиции и преданности традициям отечественного военно-патриотического воспитания.