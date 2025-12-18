Семья бойцов СВО воссоединилась на вручении губернаторской премии в Подмосковье

Трогательная семейная встреча произошла в четверг, 18 декабря, на церемонии вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье. Матери бойца спецоперации с позывным Арт, Юлии Мансуровне, устроили сюрприз, когда она поднялась на сцену, чтобы получить награду за сына.

Арт, который добровольцем ушел на фронт вслед за отцом Альбертом, сейчас служит в 30-м полку.

На церемонию тайно пригласили обоих героев. Бойцы вышли на сцену с разных сторон, в руках они несли букеты цветов. Их появление оказалось сюрпризом не только для жены и матери: ни отец, ни сын не знали, что увидят друг друга. Семейное воссоединение со слезами счастья на глазах тронуло всех присутствовавших.

«Спасибо большое всем, кто помогает ребятам. Это колоссальная поддержка. Это дорогого стоит. Ребятам, нашим защитникам Отечества, я хочу сказать: удачи, скорейшего возвращения домой с полной победой!» — сказала Юлия Мансуровна.

Боец Арт, которому вручили премию, выразил твердую уверенность в успехе.

«Хочу сказать слова благодарности от своего 30-го мотострелкового полка 44-го корпуса. Андрей Юрьевич, вам спасибо. Спасибо волонтерам. Победа будет только за нами!» — заключил он.