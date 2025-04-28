Семинар по вопросам поддержки ветеранов СВО прошел в Можайске

В совещании принял участие председатель комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципалитетов Подмосковья по вопросам законопроектной деятельности Олег Жолобов. Он уделил большое внимание инициативам депутатов Можайского округа.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев рассказал депутатам Мособлдумы и коллегам из округов Подмосковья о том, какие вопросы особенно заботят ветеранов СВО и какая поддержка им необходима. По его словам, участники спецоперации в основном приходят за помощью в решении частных вопросов. Александр Князев отметил, что ветеранам СВО нужна психологическая поддержка, и организовать ее непросто. «Необходима сложная системная работа, требующая вливания больших ресурсов», — подчеркнул он.

Одним из важнейших направлений поддержки участников СВО, получивших инвалидность во время несения службы, является их трудоустройство. В настоящее время работу получили уже шесть из 12 человек, еще шестеро находятся в процессе трудоустройства, а один военнослужащий планирует подписать контракт для прохождения службы в учреждениях Министерства обороны РФ.

После совещания делегация депутатов Мособлдумы и окружного совета возложили цветы к памятнику «Ветеранам боевых действий», отдав дань памяти погибшим героям. Парламентарии посадили на аллею из дубов и кустарников в сквере у монумента.