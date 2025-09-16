Семинар для финалистов программы «Герои Подмосковья» прошел в округе Пушкинский

В проекте «Герои Подмосковья» участвуют 70 человек, прошедших строжайший отбор из почти двух с половиной тысяч претендентов. Семинар для финалистов, прошедший в округе Пушкинский стал насыщенным и продуктивным.

Гости встретились с главой округа Максимом Красноцветовым и его заместителями. Для них организовали лекции, открытые дискуссии и ознакомительные поездки по значимым объектам муниципалитета. Это позволило участникам глубже понять задачи и вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются представители местного самоуправления.

Программа «Герои Подмосковья» дает возможность военнослужащим, прошедших испытания на СВО, найти применение своим знаниям и навыкам в мирной жизни — в органах государственной и муниципальной власти. Лучшие из финалистов получат шанс на трудоустройство или пополнение кадрового резерва Московской области.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов подчеркнул особую значимость программы, отметив личную поддержку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По его словам, эта поддержка является важным знаком внимания к героям СВО, помогая им найти свое место в современном обществе.