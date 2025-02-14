Семинар для демобилизованных участников СВО прошел в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошел адаптивный семинар для демобилизованных участников СВО и их семей. Участникам мероприятия рассказали о положенных льготах и реабилитации.

На вопросы участников СВО ответили специалисты Социального фонда, соцзащиты и многофункционального центра. Бойцам рассказали о действующих в Подмосковье мерах поддержки и помощи — реабилитация, работа с психологом, санаторно-курортное лечение.

В Подмосковье на протяжении двух лет работает фонд «Защитники Отечества». Специалисты помогают участникам СВО быстро оформить документы, получить льготы, решить вопросы с трудоустройством.

«Участники, ветераны СВО, когда они возвращаются домой, они не знают, где получить меры поддержки. Мы сегодня рассказали о том, куда обратиться, по каким телефонам, где можно получить психологическую, медицинскую помощь, пройти реабилитацию», — сказала заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева.