Семьи защитников Родины из Можайского округа посетили музей на Поклонной горе

31 мая более 100 жителей Подмосковья приняли участие в поездке на Поклонную гору, организованной для семей погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции. Гости посетили экспозиции Музея Г.О.Р.А., а для детей подготовили исторический квест с элементами военной реконструкции.

Поездка была приурочена ко Дню защиты детей. Ее участниками стали дети военнослужащих, их мамы и бабушки. Для взрослых организовали отдельную экскурсионную программу, а юные гости отправились по маршруту, который познакомил их с событиями военной истории страны в интерактивном формате.

Во время квеста школьники выполняли задания на нескольких тематических площадках. Ребята расшифровывали секретные послания, знакомились с музейными экспонатами и решали задачи, требующие внимательности и смекалки. Сопровождали участников реконструкторы в форме красноармейцев.

Дети смогли увидеть образцы советской бронетехники и артиллерии, осмотреть блиндажи, побывать в поезде-госпитале и познакомиться с устройством военной авиации. Программа позволила не только узнать больше об истории страны, но и получить новые впечатления.

«Можно долго говорить о патриотизме, но когда видишь улыбки и счастливые глаза детей, когда они горячо обсуждают пройденный маршрут, понимаешь, что все сделано правильно», — сказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Поездку организовал государственный фонд «Защитники Отечества». Участники выразили благодарность статс-секретарю — заместителю Министра обороны РФ Анне Цивилевой за поддержку семей военнослужащих и возможность посетить музейный комплекс. Слова признательности также прозвучали в адрес социального координатора фонда «Защитники Отечества» Галины Аксеновой, которая оказывает помощь семьям защитников и сопровождает их в решении различных вопросов.

Для участников поездки были предусмотрены транспорт и горячее питание. Всего в программе приняли участие более ста человек из разных муниципалитетов Московской области.