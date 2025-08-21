Семьи участников СВО в Серпухове посетили музей-заповедник Поленова

Поездку для семей участников СВО в рамках проекта «Экскурсионный август» организовали в Серпухове. Родные военнослужащих, в том числе 36 детей, посетили музей-заповедник В. Д. Поленова — великого художника.

Семьи участников СВО посетили «Большой дом», где увидели уникальные коллекции картин и личные вещи мастера, хранящие историю четырех поколений. После экскурсии участники осмотрели территорию усадьбы.

Единый центр поддержки участников СВО планирует дальше проводить подобные мероприятия. Забота о родных военнослужащих — приоритет для администрации Серпухова.

Отметим, в сентябре ко Дню города подготовят пешеходные и автобусные туры по историческим места Серпухова. Организаторы прорабатывают локации для комфортного отдыха детей и родителей.