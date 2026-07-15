Семьи участников СВО посетили Третьяковскую галерею

Единый центр поддержки участников СВО, созданный по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, работает в муниципалитете три года. Недавно для членов семей военнослужащих провели экскурсию.

Мероприятие состоялось в рамках благотворительного проекта «Серпухов туристический», который реализуется второй год совместно с центром. Глава округа Алексей Шимко лично встретил участников поездки, обсудил впечатления и вместе с ними проехал по городу, показав храмы, музеи и общественные территории.

За все время работы Единый центр поддержки участников СВО отправил более 2000 тонн гуманитарного груза, провел свыше 1200 консультаций и помог оформить более 3000 мер поддержки.

Центр объединил усилия с Центром профориентации и трудоустройства молодежи, ветеранами СВО, социальными учреждениями и предпринимателями. В формате «одного окна» работают юристы, психологи, специалисты многофункциональных центров. Дети военных получают бесплатные билеты, путевки в лагеря и посещают мастер-классы. Ветеранам помогают с трудоустройством.

Организация также занимается сохранением истории о подвигах героев: ведет «Книгу памяти», устанавливает билборды, проводит патриотические мероприятия. ​​