Семьи участников СВО посетили сыродельный завод в Ленинском округе

Для родственников военнослужащих 23 апреля организовали экскурсию на завод премиальных сыров «Рота-Агро». Мероприятие провели по инициативе штаба «Комитет семей и воинов Отечества» совместно с местной администрацией.

Гости познакомились с современным производством, узнали о технологии изготовления сыров и попробовали продукцию. Среди участников были семьи штаба, представители Союза семей военнослужащих России и ветераны специальной военной операции.

Руководитель штаба Дарья Филатова отметила, что такие встречи важны не только как поддержка, но и как возможность подарить людям новые впечатления, объединить семьи и создать теплую атмосферу. В администрации добавили, что цель подобных мероприятий — развитие социальных инициатив и организация совместного досуга.

Завод «Рота-Агро» запустили осенью 2024 года. Это современное высокотехнологичное производство мощностью до пяти тысяч тонн продукции в год. Предприятие работает по замкнутому циклу: от выращивания кормов до выпуска готовой продукции. В ассортименте — более 10 видов сыров. На заводе внедрены передовые технологии, включая итальянскую линию упаковки, которая сохраняет качество продукции до 90 суток.