Семьи участников СВО посетили соревнования по дрэг-рейсингу в Раменском

Подопечные Московской областной региональной организации общественного движения инвалидов «Крылья надежды», а также дети из семей участников специальной военной операции посетили Чемпионат и Кубка России по дрэг-рейсингу, который проходил в Раменском. Организаторы соревнований традиционно оказывают поддержку и предоставляют билеты для этих групп граждан.

Дрэг-рейсинг — это одно из самых захватывающих и динамичных направлений автоспорта, которое привлекает внимание как профессиональных спортсменов, так и любителей. Участие в таком мероприятии позволило ребятам не только насладиться зрелищем мощных и скоростных автомобилей, но и познакомиться с атмосферой спортивного соревнования, ощутить дух соперничества и командной работы.

Организаторы соревнований традиционно оказывают значительную поддержку социальным проектам, предоставляя билеты для подопечных «Крыльев надежды» и семей участников СВО. Для ребят подобные мероприятия имеют огромное значение — они способствуют развитию интереса к спорту, формируют позитивные эмоции и вдохновляют на новые достижения. Воспоминания о таком ярком дне останутся с ними надолго, поддерживая стремление к активной и насыщенной жизни.

Совместные проекты помогают создать условия для всестороннего развития детей и подростков, особенно тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке.