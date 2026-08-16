Семьи участников СВО посетили производство продуктов здорового питания в Химках

Глава городского округа Химки Инна Федотова совместно с семьями участников специальной военной операции посетила предприятие в микрорайоне Сходня, специализирующееся на производстве продуктов для здорового питания, включая снеки, растительное мясо и напитки. В ходе визита гости осмотрели производственные мощности и лабораторию, где создаются новые продукты, а также обсудили перспективы развития компании и ее экспортные поставки.

Представители предприятия рассказали о технологиях бережного производства, позволяющих сохранять максимум витаминов и микроэлементов, а также об экспортных поставках в Объединенные Арабские Эмираты, Китай и другие страны. Компания является резидентом городского округа, ее численность составляет около 100 человек, предприятие активно развивает производство на территории Химок.

«В округе развиваются предприятия самых разных направлений — от космической отрасли до пищевой промышленности. Наша задача — создавать условия, чтобы современные производства росли, открывали новые направления и давали округу дополнительные возможности», — отметила Инна Федотова.

Сотрудники предприятия подготовили специальную программу для детей участников СВО. По завершении визита глава округа и руководство компании вручили продуктовые наборы и сладкие подарки детям и женам военнослужащих, проявив заботу о семьях защитников Отечества.