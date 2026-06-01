Семьи участников СВО посетили кондитерскую фабрику в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск для семей участников специальной военной операции организовали экскурсию на конфетную фабрику. Мероприятие позволило гостям ближе познакомиться с работой местного производства.

В рамках программы «Промышленный туризм» фабрику посетили 14 человек. К группе также присоединилась руководитель местной фракции «Единая Росси в Совете депутатов округа Ольга Гончар.

Предприятие, основанное в 2015 году, выпускает сладости, среди которых вафельные конфеты и драже с ореховыми добавками, включая арахис, фундук и миндаль. Сегодня на фабрике работают около 100 сотрудников, а продукция реализуется по всей стране и поставляется в страны СНГ: Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Беларусь.

Гостям показали полный производственный процесс. Также для участников организовали дегустацию, а детям вручили подарки по завершении экскурсии.

«Это отличная возможность не только познакомить военнослужащих и их семьи с предприятиями округа, но и создать дополнительные точки соприкосновения, поддержки и информирования о возможностях трудоустройства. На данный момент уже 15 участников СВО нашли работу на наших производствах», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Такие мероприятия проводятся на постоянной основе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, при поддержке главы муниципалитета Константина Михалькова и Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.