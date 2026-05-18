Семьи участников СВО посетили казачий хутор в Богородском округе

17 мая в деревне Тимково на хуторе Станичного казачьего общества Богородского округа состоялась встреча казаков с семьями участников СВО. Для гостей подготовили концерт, угощение и экскурсию по территории хутора.

Встреча прошла при участии Станичного казачьего общества, куда прибыли около 100 человек. Организаторы пригласили семьи военнослужащих, чтобы провести для них день общения и поддержки. На площадке выступили творческие коллективы и молодые исполнители, а также были показаны элементы казачьей культуры.

Перед гостями выступил ансамбль «Космические казаки». Также зрителям представили программу Ассоциации казачьей рубки шашкой «Казарла», где продемонстрировали навыки владения шашкой. Особенно живой интерес это вызвало у детей, которые наблюдали за выступлением с вниманием.

После концертной части участникам предложили совместное угощение. Гостям подали домашнюю солянку и организовали общую трапезу. Затем семьи участников СВО смогли пройтись по ферме и посетить музей казачьего быта, где познакомились с традициями и историей казачества.



«Такие встречи дают ощущение поддержки и единства. Мы почувствовали заботу и обязательно хотим приехать снова», — рассказали гости.