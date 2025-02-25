Семьи участников СВО посетили экодеревню «Бабин Двор» в Солнечногорске

Экскурсионную поездку для семей участников специальной военной операции организовали в Солнечногорске. Мамы, жены и дети бойцов побывали в экодеревне «Бабин Двор».

Участники мероприятия познакомились с обитателями фермы и посетили рыбное хозяйство, где узнали о процессе выращивания форели и осетровых. В завершение экскурсии они насладились вкусными угощениями, приготовленными в традиционной русской печи.

Поездка была организована администрацией Солнечногорска совместно с Министерством социального развития Московской области.

«Приехали семьи с детьми разных возрастов: малышами и школьниками. Надеюсь, им понравилась программа. Здесь можно покормить и погладить животных. С каждой семьей мы в контакте, оказываем всестороннюю помощь и поддержку по самым разным вопросам», — рассказал начальник окружного управления соцразвития № 20 Министерства социального развития Московской области Аветис Башикян.

Бойцы специальной военной операции и члены их семей могут воспользоваться различными мерами поддержки в Подмосковье. Актуальную информацию можно узнать на региональном портале госуслуг.