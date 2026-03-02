Семьи участников СВО получили юридическую помощь в Солнечногорске
В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска прошла встреча с участниками спецоперации и их родными. Бойцы и члены семей получили консультации по выплатам, льготам и юридическим вопросам.
К диалогу привлекли профильных специалистов. Среди них — представители администрации округа, фонда «Защитники Отечества», окружного управления социального развития и Коллегии адвокатов. Участников встречи проконсультировали врио руководителя Ассоциации Лина Корсак, координатор центра Ольга Гаврилюк, Алексей Михайлов, Аветис Башикян и Андрей Балконов.
«Обращаются члены семей участников СВО. Вопросы разные — выплаты, документы, оформление льгот. Тематика жизненная, бытовая. Людям сложно разобраться в бюрократических моментах, им нужна помощь профильных специалистов», — пояснила Лина Корсак.
Такие встречи организуют еженедельно. Прием проходит по адресу: улица Красная, дом 22А, ТЦ «Солнечный», первый этаж.