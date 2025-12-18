Семьи участников СВО побывали в пожарно-спасательной части в Пушкино

Для семей участников СВО в Пушкино организовали экскурсию в пожарно-спасательную часть № 40. В мероприятии приняли участие муниципальные депутаты Анна Дунаева и Любовь Дмитриева, представители «Молодой гвардии» Максим Ядыкин и Сергей Цыцаркин.

Мероприятие создано для повышения уровня знаний о мерах пожарной безопасности и знакомства с профессией. Участникам показали видеоролик, в котором рассказали про поведение с огнем, газом и электричеством. Затем сотрудники показали средства индивидуальной защиты, в том числе системы обнаружения задымления.

Помимо этого, семьи увидели пожарную технику, узнали об устройстве машин и процессе пожаротушения. В конце спасатели провели мастер-класс для детей и предложили воспользоваться огнетушителем.

Детям вручили сладкие подарки, а от пожарной части № 40 — автономные дымовые пожарные извещатели для установки дома.