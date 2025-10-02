Семьи участников СВО из Серпухова посетили музей-заповедник «Мелихово»
В рамках поддержки семей участников специальной военной операции продолжается проект «Экскурсионный октябрь», организованный администрацией городского округа Серпухов совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей. Для них организовали поездку в Музей-заповедник Чехова «Мелихово» — одно из самых живописных мест Южного Подмосковья.
Экскурсанты, среди которых были родственники бойцов, посетили Дом-музей Антона Павловича Чехова, прогулялись по усадьбе и узнали больше о жизни и творчестве великого русского писателя, чья судьба тесно связана с нашим округом.
Участники мероприятия получили возможность отдохнуть от повседневных забот, пообщаться в уютной атмосфере и прикоснуться к культурному наследию.
В экскурсии приняли участие 23 человека, включая военнослужащего Алексея с позывным «Ворон», который скоро возвращается на передовую. Его присутствие стало ярким напоминанием о важности взаимной поддержки — как в тылу, так и на фронте.
«Благодарю Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей за организацию поездки, а наших друзей из Мелихово — за теплый прием и сохранение живого наследия Чехова», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.