Семьи участников СВО из Серпухова посетили музей-заповедник «Мелихово»

В рамках поддержки семей участников специальной военной операции продолжается проект «Экскурсионный октябрь», организованный администрацией городского округа Серпухов совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей. Для них организовали поездку в Музей-заповедник Чехова «Мелихово» — одно из самых живописных мест Южного Подмосковья.

Экскурсанты, среди которых были родственники бойцов, посетили Дом-музей Антона Павловича Чехова, прогулялись по усадьбе и узнали больше о жизни и творчестве великого русского писателя, чья судьба тесно связана с нашим округом.

Участники мероприятия получили возможность отдохнуть от повседневных забот, пообщаться в уютной атмосфере и прикоснуться к культурному наследию.