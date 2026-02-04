Семьи участников СВО из Наро-Фоминска получили приглашение на мюзикл

В преддверии Дня защитника Отечества, Дворец культуры «Апрелевка» имени Кузнецовой организовал специальный показ мюзикла «Снежная королева» для семей участников специальной военной операции. Создание атмосферы праздника и радости для детей и их родителей стало главной задачей мероприятия.

Директор Дворца культуры Олеся Зайцева рассказала об истории создания постановки.

«Идея создания музыкального спектакля „Снежная королева“ родилась у нас во время подготовки к Новому году. По сложившейся традиции коллектив каждый год представляет новую постановку. Для воплощения замысла мы пригласили композитора Александра Шевцова, специализирующегося на музыке для театральных постановок. Его музыка придала мюзиклу эмоциональную глубину и выразительность, превратив знакомую сказку в современный и трогательный музыкальный спектакль», — сообщила Олеся Зайцева.

«Снежная королева» стала одной из самых масштабных и технически сложных постановок в истории Дворца культуры, объединив усилия всех творческих и технических служб учреждения. В спектакле применена визуальная концепция с использованием современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта.