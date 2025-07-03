Семьи участников СВО из Можайска завершили двухдневный сплав по Москве-реке

Семьи участников специальной военной операции вернулись с двухдневного сплава по Москве-реке. Мини-путешествие на байдарках началось в нижней части парка «Ривьера».

Участники вместе с инструкторами подготовили лодки к спуску на воду. За два дня сплава они преодолели более 20 километров по реке, любуясь живописными пейзажами Можайского округа и проплывая мимо населенных пунктов Игумново, Холдеево, Красный Стан и других.

Это мероприятие стало отличным поводом для семейного отдыха на природе, вдали от городской суеты. Вечером участники разбили палаточный лагерь, разожгли костер, пели песни и делились впечатлениями о прошедшем дне.