Семьи участников СВО из Можайска завершили двухдневный сплав по Москве-реке
Семьи участников специальной военной операции вернулись с двухдневного сплава по Москве-реке. Мини-путешествие на байдарках началось в нижней части парка «Ривьера».
Участники вместе с инструкторами подготовили лодки к спуску на воду. За два дня сплава они преодолели более 20 километров по реке, любуясь живописными пейзажами Можайского округа и проплывая мимо населенных пунктов Игумново, Холдеево, Красный Стан и других.
Это мероприятие стало отличным поводом для семейного отдыха на природе, вдали от городской суеты. Вечером участники разбили палаточный лагерь, разожгли костер, пели песни и делились впечатлениями о прошедшем дне.
Команда аниматоров «Riversplav» подготовила для детей разнообразные развлечения: спортивные игры, логические квесты и театрализованные постановки по мотивам сказок Шарля Перро, которые никого не оставили равнодушными.
Заместитель главы округа Мария Азаренкова посетила участников сплава, поздравила их с успешным прохождением основной части маршрута и вручила сладкие подарки самым маленьким. Также она обсудила с семьями их впечатления от путешествия.
«Администрация Можайского округа всегда поддерживает интересные инициативы, направленные на укрепление семейных связей и поддержку участников специальной военной операции. Мы рады видеть такие активные и отзывчивые семьи на наших мероприятиях!» — отметила Мария Азаренкова.
Подобные поездки для детей и родственников участников специальной военной операции в Можайском округе проводятся регулярно.
Ранее они уже посетили премьеру фильма «Артек», съемки которого проходили на Бородинском поле.