Семьи участников СВО из Можайска побывали на экскурсии по Ржеву

Родные и близкие бойцов специальной военной операции посетили самые знаковые места Ржевского муниципального округа. Знакомство с Городом воинской славы началось с диорамы «Бой за Ржев 24 сентября 1942 года» в Краеведческом музее.

Экскурсанты побывали в мемориальном комплексе «Парк Мира», которое является ярким примером милосердия русского народа и памяти обо всех павших. Рядом друг с другом расположены советское кладбище с белой часовней Александра Невского и немецкое с каменными плитами.

Путешественники осмотрели Покровскую церковь, единственную в СССР, которую никогда не закрывали.

Завершением поездки стало посещение мемориала Советскому солдату — 25-метрового бронзового воина, окруженного журавлиной стаей. Монумент стал символом подвига и вечной памяти о каждом, кто погиб, защищая Отечество.