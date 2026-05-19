Семьи участников СВО из Химок посетили Свято-Троицкую лавру

17 мая семьи участников специальной военной операции из Химок совершили поездку в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. Поездка прошла в рамках проекта «Православное Подмосковье» и была направлена на духовную поддержку и знакомство с историей региона.

Группу сопровождали представители администрации Химок и фонда «Защитники Отечества». В поездке также участвовали духовные наставники и социальные координаторы, которые помогали организовать программу и сопровождение семей.

Программа началась с молебна в Богоявленском храме. В богослужении вместе с семьями военнослужащих приняла участие глава Химок Инна Федотова. После этого участники отправились на территорию Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где познакомились с ее историей и архитектурой.

Семьи посетили музей, посвященный Великой Отечественной войне. Для детей подготовили памятные подарки и небольшую культурную программу, связанную с историей монастыря и региона. Сопровождение на месте обеспечивали настоятель Никольского храма отец Анатолий и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Евгения Евсеева.

«Поддержка семей военнослужащих — это не только помощь, но и внимание к внутреннему состоянию людей, возможность сменить обстановку и получить эмоциональную поддержку. Поездка в лавру стала примером такого подхода, где соединяются история, культура и забота о людях»,

— отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Евгения Евсеева подчеркнула значимость подобных поездок для семей военнослужащих. По ее словам, такие поездки помогают участникам почувствовать поддержку и дают возможность отвлечься от повседневных переживаний.