Семьи бойцов СВО в Пушкино посетили предприятие «Пластик онлайн» в Красноармейске

Пушкинский комитет семей воинов Отечества познакомил участников СВО и их семьи с группой компаний «Пластик Он Лайн» в Красноармейске. Гости увидели процесс создания разнообразной продукции — от канцелярских папок и обложек до визитниц.

Гостям рассказали про масштаб производства и деятельность компании. В мероприятии также приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества».

Бойцы спецоперации и их семьи недавно посетили еще одну экскурсию. Они изучили производство предметов церковного обихода на заводе «Софрино». Участники заглянули в музей предприятия, швейный цех, типографию и отдел сбыта.

Пушкинский комитет семей воинов Отечества оказывает всестороннюю поддержку родным бойцов. Здесь можно получить квалифицированную консультацию по всем вопросам, касающимся льгот и мер социальной поддержки. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (985) 034-64-40.