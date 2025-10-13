Семьи бойцов СВО посетили завод по производству молочной продукции в Пушкино

Для многодетных семей участников специальной военной операции провели экскурсию на предприятие «РостАгроКомплекс» — лидера в производстве молочной продукции. Мероприятие, участниками которого стали свыше 30 детей и их родителей, организовали депутаты окружного Совета депутатов.

Гостей поприветствовал директор «РостАгроКомплекса» Борис Еремеев. Им показали производственные цеха предприятия и подробно рассказали о каждом этапе создания любимых продуктов: от поступления молока до упаковки готового товара. Участники экскурсии с удовольствием дегустировали свежую продукцию. Все желающие смогли самостоятельно приготовить йогурт.

Встреча прошла при участии заместителя председателя Совета депутатов Николая Михайлина, руководителя фракции «Единая Россия» Анны Дунаевой, депутата Совета депутатов Екатерины Потемкиной, руководителя фонда «Защитники Отечества» Лидии Шавлиновой и представителя Ассоциации ветеранов СВО Светланы Козловой.

«Это не просто экскурсия, это настоящий глоток свежего воздуха! Дети были в полном восторге, когда своими руками делали йогурт. Радует, что нас помнят, поддерживают и создают уют для наших ребят. Это очень важно — знать, что ты и твои дети не одни», — поделилась супруга защитника.