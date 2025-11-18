Семьи бойцов СВО посетили рождественский спектакль в Москве

Поездку в московский молодежный центр «Планета КВН» организовал Дмитровский штаб Комитета семей воинов Отечества под руководством добровольца Кристины Веселковой. Родные участников спецоперации посмотрели яркое праздничное представление «Путешествие в Рождество».

Семьи военнослужащих получили массу позитивных эмоций и впечатлений от музыки и игры актеров, цирковых и акробатических номеров, костюмов и декораций.

«Мы окунулись в настоящее волшебство! Дети смотрели, как завороженные, словно побывали в сказке. Мой ребенок счастлив! Спасибо организаторам», — поделилась супруга участника СВО.

Семьи защитников поблагодарили регионального руководителя КСВО по Московской области Марину Мигунову и всех организаторов поездки за прекрасную возможность отвлечься от повседневных забот.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что поддержка семей участников СВО является приоритетным направлением работы властей.

«Очень важно, чтобы их близкие, особенно дети, чувствовали нашу постоянную заботу. Благодарю штаб КСВО и лично Кристину Веселкову за прекрасную инициативу и организацию такого яркого праздника, который подарил семьям наших защитников настоящую сказку и, главное, уверенность в том, что они не одни», — сказал руководитель муниципалитета.