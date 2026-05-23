Семьи бойцов СВО из Серпухова передали гумпомощь на Курское направление

Семьи участников специальной военной операции из Серпухова организовали и доставили гуманитарные грузы на фронт. Очередной конвой отправится на Курское направление в конце недели.

Александра Майорова, мать четырех детей, провожает на передовую старшего сына. Младшие сыновья, следуя его примеру, занимаются в военно-спортивном центре «Маргеловец». Служит на передовой и родной брат Александры. Семья уже имеет опыт успешной доставки помощи: в январе груз передали бойцам.

Оксана Пьяникова, староста деревни Дашковка, вдова участника СВО. Ее сын Александр после тяжелого ранения и госпиталя вернулся в строй и сейчас служит водителем во Льгове. Его супруга Виктория готовится ко второй поездке с гуманитарной миссией. К сбору помощи подключились все жители деревни.

Единый центр поддержки участников СВО и их семей продолжает объединять жителей вокруг общей задачи — помощи фронту. По запросам военнослужащих активистам передали маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты и медикаменты.