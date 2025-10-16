Семьи бойцов СВО из Можайского округа побывали на концерте ко Дню отца

Перед началом поездки глава муниципалитета Денис Мордвинцев поздравил с днем рождения девятилетнюю Татьяну, дочь погибшего бойца Алексея Соколова, вручив ей букет цветов.

В концерте участвовали известные исполнители SHAMAN, Денис Клявер, Лев Лещенко и другие артисты. Родные участников СВО поблагодарили организаторов за подаренный праздник.

«Концерт был прекрасным: мы и пели, и плакали. Спасибо за счастливые глаза наших девочек и постоянную поддержку», — сказали члены семьи Власенко от имени всех участников.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова отметила, что подобные встречи очень важны для родных бойцов СВО, потому что дают понять, что они не одни, что о них помнят и их ценят.