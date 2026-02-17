Семьи бойцов СВО из Лобни посетили концерт ко Дню защитника Отечества в Красногорске

Матери и жены участников специальной военной операции из Лобни посетили концерт «Живи, страна!» в Красногорске. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, состоялось 16 февраля в рамках проекта «Народный фронт».

Поездка была организована при содействии Министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации городского округа Лобня.

Праздничную программу открыл заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО в Подмосковье, участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков. Он поздравил гостей с наступающим праздником.

«Сегодня это не только про тех, кто сражается с оружием, сегодня этот праздник объединяет и других. Это наши жены, которые воспитывают наших детей, это наши предприятия, которые в точный срок поставляют технику и вооружение нашим бойцам. Это волонтеры, которые денно и нощно собирают гуманитарную помощь, наши дети, которые пишут письма нашим бойцам, а они хранят их у самого сердца. Этот праздник стал нашим единством, единством героев и защитников», — отметил Кирилл Лосунчуков.

На сцене выступили Зара, Сосо Павлиашвили, Алиса Мон, Султан Лагучев и другие артисты, а также военный оркестр 45 отдельной гвардейской инженерной бригады.

Проект «Живи, страна!» создан Национальным центром Министерства обороны Российской Федерации в 2023 году. Народные и заслуженные артисты, эстрадные певцы и актеры выступают безвозмездно в разных регионах страны в поддержку участников СВО и членов их семей.