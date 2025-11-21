Семьи бойцов СВО из Ленинского округа посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

Паломническая поездка была организована при поддержке фонда «Защитники Отечества». В мероприятии приняли участие семьи участников СВО не только из Ленинского округа, но и из других муниципалитетов Подмосковья.

Родные военнослужащих посетили храм преподобного Сергия Радонежского, где помолились о победе, здоровье военных и благополучии их семей.

«Это место обладает огромной духовной силой. Поддержка Сергия Радонежского ощущается с первых минут», — рассказала руководитель координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица.

Для гостей провели экскурсию «Воинская Слава Троице-Сергиевой Лавры», посвященную исторической роли этого священного места. Программа также включала осмотр экспозиции к 80-летию Победы «Значение подвига 1-й Ударной Армии. Лаврские фронтовики».

«Было интересно узнать о святых, участвовавших в Великой Отечественной войне, об их подвигах. Это познавательно, развивает духовно и нравственно, расширяет кругозор. К тому же, это отвлекает и позволяет хорошо провести время», — поделилась впечатлениями одна из участниц поездки Елена Сорокина.