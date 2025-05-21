Семьи бойцов СВО из Химок посетили акцию «Ночь музеев»

По всей стране 17 мая прошла «Ночь музеев», во время которой жители могли бесплатно посетить выставки и галереи. Тема всероссийской акции в этом году — «Герои».

Семьи участников специальной военной операции из Химок в рамках акции пригласили на квест-игру «Никто не забыт. Ничто не забыто» в выставочном комплексе «Артишок».

Всех присутствующих разделили на шесть команд. Задача каждой была правильно и быстро разгадать ребусы в полной темноте. Участникам для удобства раздали фонарики. Параллельно научный сотрудник музея Игорь Колбасов провел экскурсию: рассказал о форме героев и крупных сражениях Великой Отечественной войны. Помимо этого, гости посетили экспозицию школьных музеев, посвященную специальной военной операции и выставку Союза художников России «Знамя Победы».

«В Химках мы продолжаем реализацию проекта, направленного на социокультурную реабилитацию вернувшихся с фронта военнослужащих, поэтому бойцов и их семьи мы постоянно приглашаем на мероприятия в музеи, театры, на концерты», — отметил заместитель председателя совета депутатов округа Александр Васильев.

Мероприятие провели в рамках проекта «Культура малой Родины».