Семье участника СВО в Солнечногорске доставили около 5 кубометров дров

В центр Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска обратилась Алена, жена военнослужащего, который был мобилизован в 2022 году. Поскольку в их деревне отсутствует центральное отопление, женщина попросила оказать помощь в обеспечении семьи дровами.

Благодаря оперативной работе центра, участию представителей администрации городского округа и местного фонда «Защитники Отечества», уже через несколько дней семье было доставлено около пяти кубов дров.

«Эта история — наглядный пример эффективного взаимодействия структур и жителей. В центр в основном обращаются с вопросами юридического характера и за помощью в доставке гуманитарных грузов к месту службы бойцов. Но и просьбы бытового характера не оставляем без внимания и поддержки», — отметила советник главы городского округа Виктория Куракова.

Центр Ассоциации ветеранов СВО находится по адресу: ТЦ «Солнечный», улица Красная, 22 а. Ветераны, участники СВО и их семьи могут получить здесь профессиональную юридическую консультацию, а также обратиться с вопросами о положенных выплатах и льготах. Центр работает с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а в пятницу с 10:00 до 16:45.