Семье участника СВО в Лосино-Петровском помогут решить бытовые вопросы

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и депутат Государственной думы Александр Толмачев встретились с семьей участника СВО. Они обсудили требуемую помощь.

Глава семьи Денис отправился на фронт в прошлом году. Руководителя округа и народного избранника встретили его супруга и сын.

«Поддержка семей участников СВО — это наш общий долг. Каждая такая встреча показывает, как важно работать не только на федеральном уровне, но и в каждом конкретном дворе, в каждой семье», — сказал депутат Государственной думы Александр Толмачев.

Ранее активисты «Единой России» уже помогли жене защитника решить проблему невыплаты алиментов на сына. Сыну Дениса предложили заниматься в спортивном клубе «Олимп» после закрытия секции тхэквондо, в которой он тренировался.

«Проект „Крепкая семья“ создан именно для таких случаев — чтобы оперативно реагировать на нужды семей военнослужащих. Мы видим, как важно не просто оказывать разовую помощь, а сопровождать каждую семью на протяжении всего сложного периода», — отметила куратор партийного проекта Вера Алексеева.

Также обсудили бытовые вопросы. Сергей Джеглав будет контролировать их решение лично.

«Наша задача — обеспечить семьям военнослужащих стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Мы обязаны сделать все, чтобы те, кто защищает нашу страну, знали: их близкие под надежной защитой», — добавил Сергей Джеглав.