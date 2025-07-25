Семье участника СВО в Ленинском округе помогли с заготовкой дров

Всестороннюю помощь и поддержку семьям бойцов специальной военной операции продолжают оказывать в городском округе. Родным одного из военнослужащих доставили полутора кубометра березовых дров.

Мать бойца СВО Тамара Петровна, обратилась в администрацию с просьбой об оказании небольшой помощи. При содействии учреждения «Парки культуры и отдыха» поставка дров была оперативно организована. Сотрудники администрации самостоятельно накололи и доставили уже распиленные березовые дрова на дачный участок семьи.

Сын Тамары Петровны является ветераном боевых действий, награжден медалями «Участнику специальной военной операции» и «За спасение на СВО». В настоящее время он служит в спасательном отряде.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что в условиях непростой ситуации, когда многие мужчины находятся в зоне проведения СВО, поддержка их близких приобретает особое значение. «Подобные инициативы способствуют укреплению морального духа военнослужащих, зная, что их семьи находятся под надежной защитой и заботой», — сказал руководитель муниципалитета.

Помимо адресной помощи, администрация округа реализует комплексную программу поддержки семей военнослужащих, включающую консультации по юридическим вопросам, помощь в оформлении документов, а также организацию досуга для детей и членов семей и другое.