Семье участника СВО в Дмитрове помогли прибраться на участке после непогоды

Дочь ветерана СВО обратилась в Ассоциацию во время выездного приема администрации. Она сообщила, что на участке осталось много поваленных деревьев, которые они не могут убрать самостоятельно.

Члены Ассоциации ветеранов СВО оперативно отреагировали на просьбу. В тот же день руководитель местного отделения Владимир Гасков прибыл на место и приступил к работе. К решению вопроса также подключились администрации Дмитрова, активисты организации «Своим» и «Красная Звезда» ДОСААФ России. Территорию привели в порядок за несколько часов.

«Это пример настоящего единства. Ветераны, активисты и сотрудники администрации действовали оперативно, чтобы помочь семье защитника Отечества. Такая взаимовыручка — это сила нашего народа», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Женщина и ее дети поблагодарили помощников за чуткость и поддержку.

Отметим, Ассоциация ветеранов СВО системно помогает участникам спецоперации и их семьям.