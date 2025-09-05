Семье участника СВО из Солнечногорска доставили дрова

В Солнечногорске семье участника специальной военной операции предоставили помощь перед наступающими холодами. Им доставили семь кубометров дров, которых хватит на обогрев дома весь сезон. Запрос супруги бойца был выполнен оперативно после ее обращения в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска.

Муж женщины ушел добровольцем в сентябре 2024 года и до сих пор находится на фронте. Заботы по хозяйству легли на плечи жены и матери. Недавно они узнали о деятельности Ассоциации ветеранов СВО, которая оказывает поддержку бойцам и их родственникам.

«Мы обратились в первый раз. Большое им спасибо, очень быстро сработали, привезли дрова. Я слышала, что они многое делают для наших ребят, которые там находятся. Будем продолжать сотрудничать: по каким-то вопросам я смогу помочь, по каким-то помогут мне», — поделилась супруга участника СВО.

После разгрузки руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Цыбуля встретился с семьей и обсудил другие проблемы. По земельным вопросам женщин пригласили в Центр Ассоциации, где можно получить бесплатную юридическую консультацию от региональной адвокатской палаты.

«Пока мужчины защищают Родину, наша задача — обеспечить всем необходимым их родных и близких. Мы хотим, чтобы бойцы ощущали заботу о своих семьях и выполняли воинский долг со спокойным сердцем, с уверенностью в их завтрашнем дне. Вместе с Ассоциацией ветеранов СВО мы всегда рядом и готовы помочь», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жители округа, участвующие в спецоперации, а также их семьи могут рассчитывать на разноплановую помощь Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска: бытовую, юридическую и психологическую. Центр работает по адресу: улица Красная, дом 22 А, 1 этаж, ТЦ «Солнечный».