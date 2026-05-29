Семье участника СВО доставили дрова в Солнечногорске

В доме с печным отоплением проживают супруга бойца и маленький ребенок. По словам женщины, такая поддержка особенно важна, так как дрова используют для обогрева жилья, а также для нагрева воды и топки бани.

Как отметила супруга военнослужащего, семье предоставляют дрова уже второй год подряд.

С начала 2026 года подобную адресную помощь получили четыре семьи, которые обратились с соответствующим запросом в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска.

«По любым вопросам наши герои и их семьи могут прийти в Ассоциацию. Мы всегда рядом, поддержим и поможем. Пока наши бойцы защищают Родину, мы делаем все, чтобы их родные чувствовали тепло и заботу», — сказала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска находится по адресу: улица Красная, дом 22А, первый этаж торгового центра «Солнечный». На базе организации оказывают психологическую и юридическую поддержку, помогают с реабилитацией, трудоустройством и решением других вопросов.