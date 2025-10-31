Семье героя СВО в Подольске вручили орден Мужества

Сын бойца Кирилл обучается в восьмом кадетском классе школы № 32 имени 177 истребительного авиационного московского полка. Он вспоминает отца только теплыми словами.

«Он был патриотом, своим долгом считал защиту Родины. Я горжусь папой. Он был сильным и смелым человеком», ⁣— сказал Кирилл Копылов.

В 2024 году Сергей Копылов отправился служить по контракту в зону специальной военной операции. Боец погиб 29 августа 2024 года в селе Раздоловка Артемовского района Донецкого направления. Ему было 46 лет.

Орден Мужества учрежден в 1994 году и вручается за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при охране общественного порядка, борьбе с преступностью, спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. ​Награда может быть присуждена посмертно, отдавая дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради других. ​