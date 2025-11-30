Секцию по волейболу сидя открыли в Центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде

Ветеран СВО Павел Гизевский открыл секцию по волейболу сидя в семейном Центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Таким образом военнослужащий помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни.

Ветеран СВО Павел Гизевский ушел на фронт добровольцем в 2022 году. Он воевал на Краснолиманском направлении и Сватово-Кременном. Павел получил ранение после 11 месяцев службы, когда выручал товарища.

«После реабилитации в госпитале я не мог себя найти. Заниматься тюнингом и ремонтом машин, как раньше, уже не хотелось, это казалось скучным», — сказал Павел Гизевский, ветеран СВО.

В адаптации ему помогли кураторы государственного фонда «Защитники Отечества». Они оформили получение протеза, а также познакомили с тренером сборной Московской области по волейболу сидя Николаем Зеликовым. Наставник тогда приезжал в Центр Мещерякова и проводил тренировки. С тех пор для ветерана СВО Павла начался новый этап в жизни, где он начал пробовать себя в различных видах спорта, в том числе горных лыжах и настольном теннисе.

«Сейчас я планирую и дальше заниматься спортом, я уже собрал свою команду в Сергиевом Посаде, сам я официально нахожусь в сборной Московской области. Я понял, что тут есть и адреналин, и команда, сражения», — поделился Павел Гизевский, ветеран СВО.

Павел планирует заниматься тренерской работой. Для этого он пройдет обучение по специальности «Адаптивная физическая культура».