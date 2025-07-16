Сделавший ступени из могильных плит советских солдат латвийский мэр получил ранение на Украине

Скандально известный мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис во время командировки на Украину получил ранение. Об этом на странице в Facebook* сообщил представитель самоуправления Патрикс Грива.

«Председатель Огрской думы Эгилс Хелманис получил ранение на Украине», — написал он.

Грива уточнил, что Хелманис находился на украинской территории, передавая ВСУ автомобили и другую помощь от прибалтийской республики. Самоуправлению на данный момент неизвестны обстоятельства ранения, а сам Хелманис находится в стабильном состоянии.

По инициативе политика в Огре ступени к музею заменили на могильные плиты демонтированных памятников советским воинам. Также он организовал выставку с формой погибших российских военных.

Ранее часть Кургана Дружбы повредили тяжелой техникой в Латвии.

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