Сборник военных стихов к 80-летию Победы презентовали в Серпухове

В мероприятии, которое состоялось в рамках проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений», приняли участие руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, а также руководитель центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.

Сборник создали на основе материалов для поэтического конкурса «Устами наших сердец». Ежегодно в нем участвуют жители Серпухова и других городов страны. Авторы из разных регионов отправляют на творческое состязание свои стихотворения. Иллюстрации к ним создают дети. Это уже восьмой сборник, который издали в рамках конкурса «Устами наших сердец». В этом году в книгу вошли произведения о Великой Отечественной войне, стихи детей о войне и рассказы о героях нашего времени, о российских солдатах.

Тираж сборника отправили бойцам в зону специальной военной операции. Военные корреспонденты сняли видеоролик, на котором запечатлел момент передачи книг защитникам. Стихи поднимут моральный дух ребят, находящихся на фронте.

На презентации сборника стихи читали дети. Особенно важно, чтобы подрастающее поколение помнило о подвиге предков, которые встали на защиту Родины.

«Пока жива память, пока мы, взрослые, будем рассказывать детям, как их деды, деды-отцы погибали за их жизнь, чтобы мы вот так с вами сейчас могли собираться», — отметила руководитель проекта Оксана Гладышева.