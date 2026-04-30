Сборник стихов про специальную военную операцию презентовали в Лобне

Новое издание объединило под одной обложкой разных, но близких по духу авторов: официального представителя МИД России Марию Захарову, секретаря Союза писателей России, поэта Игоря Витюка, луганскую поэтессу Светлану Тишкину, томского автора Андрея Ледащева и поэта-волонтера из Донецка Илью Оленева. В сборник также вошли произведения лобненских поэтов, волонтеров и участников СВО.

Это не первая книга, изданная по инициативе лобненских волонтеров. Центр «Свечной блиндажик» с начала специальной военной операции оказывает поддержку военнослужащим: изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, браслеты, балаклавы. В ответ бойцы делятся с добровольцами своими стихами — о войне, о Родине, о любви. Именно из этих произведений и родился новый сборник.